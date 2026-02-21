Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

Извор:
21.02.2026
Бивши британски принц Ендру Маунтбатен-Виндзор осумњичен је да је посматрао како Гислејн Максвел, која је осуђена за трговину људима, мучи дјевојчицу стару између шест и осам година електрошокерима, наведено је у извјештају Федералног истражног бироа (ФБИ), објавио је британски "Мирор".
Према наводима из извјештаја, догађаји су се наводно одиграли средином 1990-их у Фрогмор Котиџу у Виндзору у Беркширу. У извјештајима се наводи како је Ендру наводно гледао како Максвел везује дјевојчицу за сто и "мучи је електрошокерма".
Сматра се да су се ове оптужбе појавиле у Епстиновим досијеима, а извјештај ФБИ-ја из јула 2020. године детаљно описује наводе о злостављању.
Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку
Наводи, такође, сугеришу да су и други мушкарци посматрали мучење заједно са Ендруом.
У извјештају ФБИ наведено је да је дјевојчица живјела са оцем у Сарију у вријеме напада и да су је ноћу дрогирали и возили на "журке".
- Одвођена сам у кућу коју сам касније препознала као Фрогмор Котиџ када је њено реновирање било у вијестима 2018. године. Тамо ме је Гислејн Максвел везала за сто и мучила електрошокерима, а окружили су је мушкарци који су ме посматрали. Сјећам се да сам видјела лице принца Ендруа. Покушала сам да се искрадем. Максвел ме је ухватила и тукла ме чекињастим крајем метле. Такође ми је пријетила, говорећи да „заслужујем да умрем“ и ударила ме је метлом у лице, сломивши ми нос - наведено је у извјештају ФБИ.
Ендру Маунтбатен-Виндзор негира све оптужбе и сваку незакониту радњу.
Полиција округа Сари навела је да до сада није пронашла доказе који би потврдили да су наводи пријављени локалним властима.
- Све извјештаје о злостављању деце и сексуалном злостављању схватамо озбиљно и подстичемо све који имају релевантне информације да их пријаве - саопштила је полиција Сарија.
Они су додали да ће сарађивати са америчким властима уколико се појаве додатни подаци који могу да подрже истрагу.
Портпарол бившег принца је рекао да чињеница да се његово име појављује у досијеима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина не значи да је починио било какву незакониту радњу. Бивши принц Ендру је контактиран за коментар у вези са овим оптужбама.
