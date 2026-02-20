Ендру први члан британске краљевске породице који је ухапшен у посљедњих 400 година

Извор:
20.02.2026
Иако је наводно био миљеник своје мајке, краљице Елизабете II, бивши принц Ендру је дуго био извор проблема за британску краљевску породицу.
Ендру Маунтбатен-Виндзор ухапшен је јуче, на свој 66. рођендан, због сумње на недолично понашање у јавности у оквиру истраге о његовој вези са Џефријем Епштајном . Он је први високи члан британске краљевске породице који је ухапшен у скоро 400 година, од краља Чарлса I.
Рођен као принц 1960. године, Ендру је треће дете и други син краљице и њеног супруга принца Филипа. Док је његов старији брат Чарлс био предодређен за престо, Ендру је следио проверени пут за млађе краљевске синове: војну службу.
Након 22 године у Краљевској морнарици, током којих је служио као пилот хеликоптера у борбеним операцијама у Фокландском рату 1982. године, Ендру је 2001. године именован за специјалног представника Велике Британије за међународну трговину и инвестиције. Његова честа путовања, финансирана новцем пореских обвезника, донела су му надимак „Ваздушни Мајлс Енди“ у штампи.
Тренутна полицијска истрага повезана је са тим периодом, након докумената у недавно објављеним Епштајновим досијеима који сугеришу да је Ендру, док је служио као трговински изасланик, предао званична владина документа покојном финансијеру.
Бивши принц није оптужен за злочин и дуго је негирао било какво незаконито дјело у вези са својим везама са Епштајном.
Некада предмет медијске фасцинације због свог љубавног живота, човјек кога су таблоиди назвали „Ренди Енди“ постао је редован извор наслова због својих финансијских проблема и веза са сумњивим личностима, укључујући Епштајна, америчког финансијера и осуђеног сексуалног преступника.
Пословне везе тадашњег принца биле су тема таблоидних прича од 2007. године, када је продао своју кућу у близини Виндзорског замка за 20% више од тражене цијене од 15 милиона фунти. Купац је наводно био Тимур Кулибајев, зет тадашњег предсједника Казахстана Нурсултана Назарбајева, што је изазвало забринутост да је посао покушај куповине утицаја у Британији.
Маунтбатен-Виндзор је био приморан да се повуче са места трговинског представника 2011. године усред растуће забринутости због његовог пријатељства са Епштајном, који је 2008. године осуђен на 18 мјесеци затвора након што се изјаснио кривим за подвођење малолетнице ради проституције.
Амерички судски документи из 2015. године наводе да је Ендру имао сексуалне односе са женом три пута између 1999. и 2002. године у Лондону, Њујорку и на Епштајновом приватном карипском острву, укључујући и када је она била малолетна према америчком закону. Он је негирао да је икада упознао жену, касније идентификовану као Вирџинија Робертс Ђуфр.
Након што је Епштајн поново ухапшен 2019. године, Ендру је дао катастрофалан интервју у емисији Newsnight на BBC-ју, у којем је покушао да објасни своје контакте са Епштајном. Испоставило се да је то био потпуни неуспех - критикован је због својих невероватних објашњења и недостатка емпатије према Епштајновим жртвама.
Суочен са негативним реакцијама, Ендру је 20. новембра 2019. године објавио да се повлачи са јавних дужности и добротворних улога „до даљњег“.
У августу 2021. године, Ђуфр је поднијела тужбу против Ендруа на суду у Њујорку, тврдећи да је принц имао сексуалне односе са њом када је имала 17 година. Ендру је наставио да негира оптужбе, али му је одузета сва војна припадност и краљевске добротворне функције.
На крају је постигао нагодбу у случају за неоткривени износ. Иако се изјаснио да није крив, Ендру је признао да је Ђуфрова патња била жртва трговине људима у сврху сексуалне експлоатације. Ђуфрова је извршила самоубиство у априлу прошле године у 41. години.
Прошле године, судски случај је открио Ендруову везу са бизнисменом и осумњиченим кинеским шпијуном, коме је забрањен улазак у Велику Британију, као претњу по националну безбједност. Власти су биле забринуте да је човјек могао злоупотребити свој утицај на Ендруа, наводи се у судским документима.
Након што су се појавили имејлови који показују да је Ендру био у контакту са Епштајном дуже него што је раније тврдио, и након што су постхумно објављени мемоари Вирџиније Ђуфре донијели нове оптужбе, краљ Чарлс III је у октобру прошле године одузео свом брату титуле принца и војводе од Јорка и иселио га из његове виле Краљевске ложе у Виндзору.
Објављивање милиона страница Епштајнових досијеа од стране Министарства правде САД прошлог месеца изазвало је нову истрагу.
Упркос одузимању титула, он остаје осми у реду за британски престо. Морао би бити усвојен посебан закон да би био уклоњен из линије наслеђивања.
Ендру се оженио Саром Фергусон 1986. године, са којом има две ћерке , принцезу Беатрис и принцезу Евгенију, а развели су се деценију касније. Фергусон се такође суочава са питањима о свом пријатељству са Епштајном.
