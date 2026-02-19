Logo
Large banner

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

19.02.2026

17:52

Коментари:

0
Краљ Чарлс
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Британски краљ Чарлс изразио је "најдубљу забринутост" због хапшења свог млађег брата, Ендруа Маунтбатена-Виндзора, али је нагласио да "закон мора да иде својим током".

"Са најдубљом забринутошћу сам примио вијести о Ендруу Маунтбатену-Виндзору и сумњи на злоупотребу јавне функције. Оно што сада слиједи је потпун, праведан и правилан процес којим ће се ово питање истражити на одговарајући начин и од стране надлежних органа. У томе, као што сам већ рекао, имају нашу пуну и искрену подршку и сарадњу", навео је краљ у саопштењу.

Краљ Чарлс је нагласио да "закон мора да иде својим током" и додао да, док се овај процес наставља, неће даље коментарисати случај.

Хапшење бившег принца Ендруа поздравила је и породица Вирџиније Ђуфре и навела да хапшење Ендруа Маунтбатен-Виндзор показује да "нико није изнад закона".

Ђуфре је била једна од жртава осрамоћеног америчког финансијера Џефрија Епстина и преко њега и принца Ендруа.

Одузела је себи живот у априлу 2025. године, у 41. години.

- Коначно, данас су наша сломљена срца уздигнута вешћу да нико није изнад закона - чак ни краљевска породица - саопштила је породица Ђуфр

Подијели:

Таг :

Краљ Чарлс III

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

Свијет

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

12 мин

0
Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

Свијет

Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

33 мин

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године

1 ч

0
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

Свијет

Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

17

49

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

17

46

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

17

32

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

17

31

Народ прича: Горња Радња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner