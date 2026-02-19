Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

"Са најдубљом забринутошћу сам примио вијести о Ендруу Маунтбатену-Виндзору и сумњи на злоупотребу јавне функције. Оно што сада слиједи је потпун, праведан и правилан процес којим ће се ово питање истражити на одговарајући начин и од стране надлежних органа. У томе, као што сам већ рекао, имају нашу пуну и искрену подршку и сарадњу", навео је краљ у саопштењу.

Краљ Чарлс је нагласио да "закон мора да иде својим током" и додао да, док се овај процес наставља, неће даље коментарисати случај.

Хапшење бившег принца Ендруа поздравила је и породица Вирџиније Ђуфре и навела да хапшење Ендруа Маунтбатен-Виндзор показује да "нико није изнад закона".

Ђуфре је била једна од жртава осрамоћеног америчког финансијера Џефрија Епстина и преко њега и принца Ендруа.

Одузела је себи живот у априлу 2025. године, у 41. години.

- Коначно, данас су наша сломљена срца уздигнута вешћу да нико није изнад закона - чак ни краљевска породица - саопштила је породица Ђуфр