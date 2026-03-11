Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

Аутор:АТВ
11.03.2026
22:59
Коментари:0
Иран и либанска војна организација Хезболах извели су координисани напад на сјевер Израела вечерас 11. марта.
Потврдио је то високи функционер израелског министарства обране, а Хезболах је саопштио да се операција зове "Поједена слама" те да су испалили преко 100 ракета.
Ријеч је о првом заједничком нападу те двије групе од почетка сукоба на Блиском истоку 28. фебруара 2026. године.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) такође су извијестиле да су вечерас покренуле опсежан талас ваздушних напада на јужна предграђа Бејрута, главног града Либана.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. фебруара, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
WATCH: Northern Israel under heavy Hezbollah rocket barrage. pic.twitter.com/2kQ21WdZT9— Clash Report (@clashreport) March 11, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму