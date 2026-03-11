Слон провалио у ресторан

Аутор:АТВ
11.03.2026
21:16
Коментари:0
Слон Бјанг Лек провалио је у ресторан "Пенлаос" у Бангкоку у потрази за храном, саопштили су локални извори.
Животиња је око четири сата јуче ујутро претраживала тезгу са воћем испред ресторана и оштетила полице и другу опрему објекта, пренио је "Бангкок Пост".
Бјанг Лек је познат по томе што често излази из Националног парка Као Јаи у потрази за храном, а локални становници сматрају да је развио укус за људску храну, преноси Танјуг.
Ресторан "Пенлаос", који служи јела из сјевероисточне тајландске кухиње Исан, има филијале у Бангкоку и прије неколико година је награђен "Биб Гоурманд" ознаком за квалитетну кухињу по повољној цијени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму