Слон провалио у ресторан

Аутор:

АТВ

11.03.2026

21:16

Коментари:

0
Фото: Printscreen

Слон Бјанг Лек провалио је у ресторан "Пенлаос" у Бангкоку у потрази за храном, саопштили су локални извори.

Животиња је око четири сата јуче ујутро претраживала тезгу са воћем испред ресторана и оштетила полице и другу опрему објекта, пренио је "Бангкок Пост".

Бјанг Лек је познат по томе што често излази из Националног парка Као Јаи у потрази за храном, а локални становници сматрају да је развио укус за људску храну, преноси Тан‌југ.

Ресторан "Пенлаос", који служи јела из сјевероисточне тајландске кухиње Исан, има филијале у Бангкоку и прије неколико година је награђен "Биб Гоурманд" ознаком за квалитетну кухињу по повољној цијени.

