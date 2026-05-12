Сазван Свети aрхијерејски сабор СПЦ за 13. и 14. мај

Аутор:

АТВ
12.05.2026 10:04

Коментари:

0
Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Свети архијерејски синод Српске православне цркве сазвао је редовно засједање Светог архијерејског сабора за 13. и 14. мај, саопштено је из СПЦ.

Како се наводи у саопштењу, засједање ће свечано почети у сриједу 13. маја саборном светом литургијом са призивом Духа Светог у храму Светог Саве на Врачару.

Радни дио највишег јерархијског, црквено-законодавног и црквено-судског тијела СПЦ, под предсједништвом патријарха српског Порфирија започеће 14. маја у крипти храма Светог Саве на Врачару.

По процедури одређеној Пословником о раду, засједање почиње усвајањем дневног реда, а наставља се разматрањем извјештаја о архипастирском раду свих епархијских архијереја, централних црквених тијела, органа и завода. На крају засједања Сабор ће о свом раду издати саопштење за јавност.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

