Покушао отети рускак жени у згради, па побјегао

У Кисељаку је синоћ забиљежен покушај разбојништва када је непознати мушкарац покушао отети руксак жени у згради у којој станује, потврђено је из полиције.
Како је саопштено, случај је пријављен Полицијској станици Кисељак када се путем телефона обратила Ј.М. (1984.) из Кисељака. Она је пријавила да јој је непознато мушко лице покушало отети руксак у улазу зграде, али након што у томе није успјело, побјегло је у непознатом правцу.
На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници ПС Кисељак који су потврдили наводе из пријаве и започели интензиван оперативни рад на терену.
Брзом реакцијом полиције утврђен је идентитет осумњиченог, а ријеч је о Б.Б. (1989.) из Кисељака.
Истог дана око 23:50 сати осумњичени је самовољно приступио у просторије Полицијске станице Кисељак, гдје је над њим, под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва СБК/КСБ Травник, проведена криминалистичка обрада.
Током испитивања Б.Б. је признао извршење кривичног дјела.
