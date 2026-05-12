Logo
Large banner

Покушао отети рускак жени у згради, па побјегао

Аутор:

АТВ
12.05.2026 09:51

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У Кисељаку је синоћ забиљежен покушај разбојништва када је непознати мушкарац покушао отети руксак жени у згради у којој станује, потврђено је из полиције.

Како је саопштено, случај је пријављен Полицијској станици Кисељак када се путем телефона обратила Ј.М. (1984.) из Кисељака. Она је пријавила да јој је непознато мушко лице покушало отети руксак у улазу зграде, али након што у томе није успјело, побјегло је у непознатом правцу.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници ПС Кисељак који су потврдили наводе из пријаве и започели интензиван оперативни рад на терену.

Брзом реакцијом полиције утврђен је идентитет осумњиченог, а ријеч је о Б.Б. (1989.) из Кисељака.

Истог дана око 23:50 сати осумњичени је самовољно приступио у просторије Полицијске станице Кисељак, гдје је над њим, под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва СБК/КСБ Травник, проведена криминалистичка обрада.

sveti vasilije

Друштво

Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

Током испитивања Б.Б. је признао извршење кривичног дјела.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Кисељак

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Полицијске управе Приједор одржан је састанак са представницима актива директора основних и средњих школа .

Градови и општине

Безбједност матураната на првом мјесту: Појачане контроле полиције у Приједору

4 ч

0
Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

Република Српска

Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

4 ч

0
Шта се деси у организму када престанете да пијете кафу: Срце одмах другачије ради

Здравље

Шта се деси у организму када престанете да пијете кафу: Срце одмах другачије ради

4 ч

0
Трамп открио ко је "тим из снова" за предсједничке изборе 2028.

Свијет

Трамп открио ко је "тим из снова" за предсједничке изборе 2028.

5 ч

0

Више из рубрике

Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

Хроника

Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Двије особе повријеђене у слијетању БМВ-а код Мркоњића

5 ч

0
Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

Хроника

Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

5 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

У центру Београда пронађено тијело у фази распадања

6 ч

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner