Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

Аутор:Огњен Матавуљ
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице В.Р. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Зеленашење“.
Наиме, мушкарац из Бањалуке јуче је пријавио да је од априла текуће године до момента пријаве од лица В.Г. у неколико наврата посуђивао новац, те да му је за наведено враћао несразмјерно увећане износе новца.
Како сазнајемо, ради се о мањем износу новца.
Рад по пријави је у току, а све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
