Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог Василија Острошког Чудотворца, а једно од вјеровања на овај велики празник је да се од раног јутра гледа у небо, зато што временске прилике имају велико значење.
Вјеровање каже да је лош предзнак ако баш тог дана буде кише или невријеме.
То значи да је светац љут због гријеха које смо начинили, зато треба отићи у цркву или манастир и помолити се Богу, преноси Информер.
