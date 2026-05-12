Стиже нагла промјена времена: Данас топло, крајем дана олујни удари вјетра

У Републици Српској и ФБиХ данас нас очекује топло, вјетровито и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, али и повремену кишу те пљускове са грмљавином који ће се током дана премјештати од запада ка сјеверу и истоку.
Јутро је у Републици Српској умјерено до претежно облачно и углавном суво, док врло слаба киша пада само понегдје на југозападу. Вјетар је у јутарњим часовима слаб и промјенљивог смјера, али метеоролози најављују његово значајно јачање током дана.
Према подацима измјереним у осам часова, најнижа температура ваздуха од десет степени забиљежена је на Чемерну. У Гацку, Калиновику, Кнежеву и Рудом измјерено је дванаест степени, док је у Фочи, Шипову и на Сокоцу температура износила тринаест степени. На Вишеграду, Дринићу, Мраковици и у Мркоњић Граду измјерено је четрнаест степени ваздуха.
У Зворнику, Новом Граду, Рибнику и Сребреници температура је износила петнаест степени, док је у Приједору, Бањалуци и Добоју забиљежено шеснаест степени. Најтоплије јутро освануло је у Бијељини, Билећи, Српцу и Требињу, гдје је измјерено седамнаест степени.
Када је ријеч о количини падавина у претходна двадесет и четири часа, највише кише пало је у Новом Граду, гдје је измјерено пет зарез један литар по квадратном метру. У Мркоњић Граду пала су два зарез један литар по квадратном метру, док је у Рудом забиљежено један зарез осам литара по квадратном метру. У Бањалуци је пало један зарез два литра по квадратном метру, у Кнежеву један зарез један литар, док је у Добоју и Калиновику забиљежен тачно један литар по квадратном метру.
Синоптичка ситуација се мијења под утицајем израженог циклона који се приближава из области Алпа. Вјетар ће током дана бити умјерен до јак југозападни, а посебно упозорење издаје се за крај дана када се у Крајини очекују олујни удари вјетра. Максимална температура ваздуха кретаће се од двадесет и једног степена на југу до двадесет и осам степени на сјеверу, док ће у вишим предјелима износити петнаест степени.
У Бањалуци ће данас бити топло и вјетровито уз промјенљиву облачност и сунчане периоде. Током дана је накратко могућа слаба киша. Вјетар ће послије подне појачати на умјерен до јак југозападни, а максимална температура ваздуха у граду на Врбасу износиће око двадесет и шест степени.
