Данас дебата Савјета безбједности о БиХ

Аутор:

АТВ
12.05.2026 07:15

Сједница Савјета безбједности УН
Фото: Tanjug/AP/Charly Triballeau

Полугодишња дебата Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ заказана је за данас, али није познато да ли ће се Кристијан Шмит обратити и изнијети свој шестомјесечни извјештај након оставке.

Влада Републике Српске упутила је свој 35. извјештај Савјету безбједности УН у којем је истакла досљедну подршку Републике Српске Дејтонском споразуму и уставном поретку БиХ који је тим документом успостављен, а указано је на проблем да појединци у БиХ и ван ње не прихватају дејтонски компромис.

Република Српска је позвала Савјет безбједности УН и његове чланице да се заложе за досљедну примјену Дејтонског споразума, укључујући поштовање права на самостално управљање, у складу са Уставом БиХ.

