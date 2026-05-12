Данас дебата Савјета безбједности о БиХ

Полугодишња дебата Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ заказана је за данас, али није познато да ли ће се Кристијан Шмит обратити и изнијети свој шестомјесечни извјештај након оставке.
Влада Републике Српске упутила је свој 35. извјештај Савјету безбједности УН у којем је истакла досљедну подршку Републике Српске Дејтонском споразуму и уставном поретку БиХ који је тим документом успостављен, а указано је на проблем да појединци у БиХ и ван ње не прихватају дејтонски компромис.
Република Српска је позвала Савјет безбједности УН и његове чланице да се заложе за досљедну примјену Дејтонског споразума, укључујући поштовање права на самостално управљање, у складу са Уставом БиХ.
