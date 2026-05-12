Дан Војске Републике Српске

Служењем парастоса погинулим борцима и цивилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата у касарни "Козара" у Бањалуци данас ће бити обиљежен Дан Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и Дан Војске Републике Српске.

Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210 хиљада бораца.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица погинуло је 23.659 бораца.

Након 14 година постојања, Војска Републике Српске ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук.

