Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети

11.05.2026 22:02

Фото: Facebook/Samir Aličić

И ове године фармеру из Изачића код Бихаћа, Самиру Аличићу, комшије су помогле узорати парцеле на око 15 хектара земљишта, на којима ће засијати кукуруз за зрно и силажу. Незгодно је, каже, у данашњим приликама било кога назвати па је одлучио преко друштвених мрежа организовати акцију.

Објавио је датум и вријеме - нед‌јеља, 10. маја у 9 сати: "Ко год жели бујрум". Ни сам није знао хоће ли и колико ће их доћи, али је за сваки случај испланирао ражањ и гозбу и јуче ујутро чекао на договореном мјесту.

"Нисам одмах броја, окупили смо се и гас, а неки су касније пристизали и придружили се. На крају нас је било 20-так", каже задовољно Аличић у разговору за Агроклуб.

Нису хтјели наплатити

Око 9.30х, плугови су већ спуштени и акција је почела, а за око шест и по сати посао је завршен на свим парцелама.

"И овај пут је било и млађих и старијих тракториста, али интересантно је да се ове године било доста млађих укључило. Јавило ми се и много пријатеља из Словеније и Аустрије, који су подржали акцију, почастили људи", додаје саговорник.

На парцелама ће засијати кукуруз, пола меркантилни, пола силажни за говеда. На његовој фарми је тренутно око 30-так музних крава и два коња.

"Данас још да припремимо, обавимо фрезање и сутра сијање планирамо", каже Аличић.

Након што су завршили послове на њивама, како прича овај фармер, понудио је колегама барем гориво да им плати, али су одбили. Све су урадили из добре воље и бесплатно, као и лани.

"Већ другу годину за редом долазе о свом трошку, све су то комшије и пријатељи. На крају смо испекли ражањ и сјели одморили."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

