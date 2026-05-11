Дани Санкт Петербурга у Републици Српској

11.05.2026 20:08

Фото: ATV

Очување културног насљеђа и борба против историјског ревизионизма, фокус су округлог стола о музејској и изложбеној сарадњи којим су отворени "Дани Санкт Петербурга у Републици Српској".

Округлом столу присуствовали су и представници Спомен-подручја Доња Градина.

"Желимо да прикажемо на какав начин којим методологијама се боримо управо против тог историјског ревизионизма", каже Тања Тулековић, директор Јавне установе Спомен-подручје Доња Градина.

Циљ округлог стола је, између осталог и размјена стручних и научних искустава у области неонацизма, русофобије и покушаја фалсификовања историје.

"Данас се надамо да ће округли столови постати платформа не само за разговор о догађајима који су већ одржани, већ и за планирање даље сарадње између Владе Санкт Петербурга и Републике Српске", каже Јелена Лавринович, шеф Одјељења за државну подршку умјетности и спољне односе Комитета за културу Санкт Петербурга.

Сарадња се наставља и кроз културу и умјетност. Чланови театра "Санкт Петербург" одржаће и гала концерт у Бањалуци.

"Ми показујемо једну велику институционалну и културолошку сарадњу, када је у питању Санкт Петербург и Република Српска и то је практично наставак те сарадње", каже Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.

Током посјете уприличен је и свечани пријем на којем је предсједник Републике Српске уручио предсједнику Комитета за спољне послове Владе Санкт Петербурга орден заставе Републике Српске са златним вијенцом- за нарочите заслуге за развијање пријатељских односа и свестране сарадње Српске и Русије, као и за јачање стратешког партнерства и братских веза.

"За мене је ово велика част и апсолутно изненађење, можда само Срби могу да направе такав поклон. Заједно гледамо према будућности. Захвални смо вам на вашој помоћи, јер чинити и радити дјела могуће је само заједнички", каже Јевгениј Григоријев Дмитријевич, предсједник Комитета за спољне послове Владе Санкт Петербурга.

Орден је, поводом Видовдана прошле године, Григорјеву додијелио тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик. С делегацијом Санкт Петербурга разговарао је и премијер. Током састанка је наглашено да је интензивна сарадња Републике Српске и Санкт Петeрбурга од суштинског значаја за два народа, који дијеле заједничке вриједности и нераскидиве историјске и културне везе.

