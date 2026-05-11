Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

Аутор:АТВ
Коментари:0
Невријеме широм БиХ активирало је бројна упозорења.
Жути метеоаларм због јаких удара вјетра активан је за све дијелове БиХ.
Данашње невријеме поред вјетра биће пропраћено и снажним падавина. У већем дијелу БиХ се може очекивати и лед.
Противградна превентива Републике Српске испалила је 70 противградних ракета на подручју Прњавора, Дервенте, као и Градачца и Брчког, изјавио је директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић.
Он је навео да су ове ракете испаљене у посљедња два часа и да је Противградна превентива Републике Српске правовремено дејствовала.
Дејановић каже да ће током дана бити још дејстава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
42 мин0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму