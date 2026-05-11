Упозорење на непогоде и јак вјетар у Српској

11.05.2026 13:13

Фото: Танјуг/АП

Сутра пријеподне и средином дана на сјеверу Републике Српске шира регија око ријеке Саве, Поткозарје, Семберија, регија Бањалуке и Добоја очекују се локалне непогоде уз јаче пљускове са грмљавином, олујни удари вјетра, обилније падавине у кратком периоду, а могућа је и појава града, најављено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У већини предјела дуваће умјерен до јак вјетар уз ударе од 40 до 60 километара на час.

На сјеверу средином дана очекују се олујни удари вјетра уз брзину и изнад 80 километара на час.

