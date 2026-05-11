Тузланка иза решетака: Варала људе да јој је ауто у квару

11.05.2026 13:07

Општински суд у Тузли одредио је притвор за Ану Марију Прањић (42) из Тузле, коју терете да се лажно представљала, доводила људе у заблуду да јој је ауто у квару и да јој треба замјена евра, те на тај начин себи прибављала корист користећи кривотворене новчанице.

Терете је да је починила продужено кривично д‌јело преваре.

Судија за претходни поступак прихватио је приједлог Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и одредио мјеру једномјесечног притвора за Прањићеву, која је осумњичена да је у периоду од фебруара до маја 2026. године у Тузли и Живиницама у седам случајева лажно се представљала, доводила људе у заблуду и тако себи прибављала противправну имовинску корист користећи кривотворене новчанице евра.

"Она је прилазила тим особама, представљала се као познаница или родица њихових сусједа или особа којој је потребна помоћ због квара на возилу и од оштећених тражила замјену евра у конвертибилне марке, на шта су они пристајали. Том приликом је користећи лажне новчанице евра оштетила ове особе у појединачним износима од 100 КМ до 500 КМ", наводе из Тужилаштва.

Истражиоци ПУ Тузла и ПУ Живинице спровели су оперативне и истражне радње, идентификовали осумњичену, документовали појединачне случајеве превара те је она ухапшена 7. маја 2026. године.

Након криминалистичке обраде Прањићева је предата у надлежност Тужилаштва, а поступајући тужилац донио је наредбу о спровођењу истраге и испитао осумњичену.

Прањићева је више пута осуђивана због кривичних д‌јела против имовине, преносе Независне.

