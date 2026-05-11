Малољетници брутално претучени: Нападачи на Вождовцу користили шипке и бакље приликом напада

У тешком инциденту који се догодио синоћ на Вождовцу, двојица малољетника брутално су претучена од стране групе насилника која је након напада побјегла са лица мјеста.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', претучени су - А. П. (16) и Л. Д. (17).
Према информацијама из истраге и накнадним прегледом видео надзора, утврђено је да су дјечаци стајали на тротоару када су се поред њих зауставила два возила – "форд" и "фиат добло".
Из аутомобила је излетјела група младића која је одмах насрнула на малољетнике. Нападачи су користили шипке, каишеве и бакље.
Жртвама је задато више удараца у предјелу главе и тијела, а нападачи су се након крвавог пира возилима удаљили у непознатом правцу.
Обојица повријеђених тинејџера имају видне повреде и жалили су се на јаке болове по цијелом тијелу. Екипе Хитне помоћи су одмах реаговале.
А. П. је превезен у Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој, а Л. Д. је збринут у Ургентном центру.
На мјесту догађаја пронађени су трагови крви, као и предмети којима су дјечаци тучени.
Полиција интензивно трага за учесницима овог напада и возилима без ознака која су забиљежиле камере. Мотив овог звјерског напада на двојицу малољетника за сада није познат.
