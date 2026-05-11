Logo
Large banner

Малољетници брутално претучени: Нападачи на Вождовцу користили шипке и бакље приликом напада

Аутор:

АТВ
11.05.2026 12:08

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У тешком инциденту који се догодио синоћ на Вождовцу, двојица малољетника брутално су претучена од стране групе насилника која је након напада побјегла са лица мјеста.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', претучени су - А. П. (16) и Л. Д. (17).

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Срби и Руси подједнако баштине Дан побједе

Према информацијама из истраге и накнадним прегледом видео надзора, утврђено је да су дјечаци стајали на тротоару када су се поред њих зауставила два возила – "форд" и "фиат добло".

Из аутомобила је излетјела група младића која је одмах насрнула на малољетнике. Нападачи су користили шипке, каишеве и бакље.

Жртвама је задато више удараца у предјелу главе и тијела, а нападачи су се након крвавог пира возилима удаљили у непознатом правцу.

Дјеца хитно хоспитализована

Обојица повријеђених тинејџера имају видне повреде и жалили су се на јаке болове по цијелом тијелу. Екипе Хитне помоћи су одмах реаговале.

novac lazni evri

Хроника

Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

А. П. је превезен у Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој, а Л. Д. је збринут у Ургентном центру.

Полиција трага за нападачима

На мјесту догађаја пронађени су трагови крви, као и предмети којима су дјечаци тучени.

Полиција интензивно трага за учесницима овог напада и возилима без ознака која су забиљежиле камере. Мотив овог звјерског напада на двојицу малољетника за сада није познат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

малољетници

Полиција

Хитна помоћ

Вождовац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Република Српска

Каран: Република Српска чува све све антифашистичке вриједности

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Посвађао се са пријатељем, па шрафцигером избо његову кћерку (12) да му се освети

4 ч

0
Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?

БиХ

Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?

4 ч

12
Родитељи поднијели пријаву против ТикТока: ''Тинејџерима се пласира екстреман садржај''

Наука и технологија

Родитељи поднијели пријаву против ТикТока: ''Тинејџерима се пласира екстреман садржај''

4 ч

0

Више из рубрике

Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

Хроника

Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Експлозија у Бањалуци: Бачена бомба на објекат у изградњи

5 ч

0
Хорор код Бујановца: Пијан брутално злостављао супругу

Хроника

Хорор код Бујановца: Пијан брутално злостављао супругу

5 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Мотоциклиста са Пала тешко повријеђен у саобраћајној несрећи у Сарајеву

6 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner