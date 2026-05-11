Хорор код Бујановца: Пијан брутално злостављао супругу

11.05.2026 10:32

У селу Лопардинце код Бујановца, мушкарац стар 74 године, претукао је своју супругу и брутално јој пријетио.

Према сазнањима, он је видно пијан супругу прво гурнуо, након чега је она пала. Онда јој је пришао, па песницама и шаком, ударао по глави и тијелу, говорећи јој да ће да је закоље и "главу набије на колац".

Према насилном мушкарцу је одређено задржавање од 48 сати, изречене су му мјере из закона о заштити од насиља у породици, уз сумњу на кривично дело "насиље у породици", преноси Информер.

