Хорор код Бујановца: Пијан брутално злостављао супругу

У селу Лопардинце код Бујановца, мушкарац стар 74 године, претукао је своју супругу и брутално јој пријетио.
Према сазнањима, он је видно пијан супругу прво гурнуо, након чега је она пала. Онда јој је пришао, па песницама и шаком, ударао по глави и тијелу, говорећи јој да ће да је закоље и "главу набије на колац".
Према насилном мушкарцу је одређено задржавање од 48 сати, изречене су му мјере из закона о заштити од насиља у породици, уз сумњу на кривично дело "насиље у породици", преноси Информер.
