Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната

Српска полиција је открила 12 илегалних миграната приликом контроле на граничном прелазу Стрезимировци са Бугарском. Они су били у возилу нишких регистарских ознака, које је превозио осумњичени мушкарац из Дољевца.
Додатном контролом, утврђено је да су само двојица пунољетни, а осталих 10, малољетна лица.
Ријеч је о мигрантима из Авганистана.
По налогу Вишег јавног тужилаштва из Врања, према осумњиченом мушкарцу из Дољевца је одређено задржавање од 48 сати, због сумње да је извршио кривично дјело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи.
