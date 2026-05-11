У овој земљи је хантавирус ''експлодирао''

Број случајева хантавируса у Аргентини готово се удвостручио током протекле године, а земља је забиљежила 32 смртна случаја, уз највећи број инфекција још од 2018. године.
Пораст долази у тренутку када аргентинске власти покушавају да реконструишу кретање брачног пара који је много путовао по земљи, а касније преминуо током епидемије вируса на крузеру "МВ Хондиус", пише ЦНН.
Стручњаци за раст броја случајева криве климатске промјене и уништавање станишта, јер се болест најчешће преноси контактом са урином или изметом заражених глодара.
У текућој сезони, која је почела у јуну 2025. године, већ је потврђен 101 случај хантавируса, саопштило је аргентинско Министарство здравља — у поређењу са само 57 случајева у истом периоду прошле сезоне.
Не само да је ове године забиљежен неуобичајено велики број случајева, већ је регистрована и једна од највећих стопа смртности посљедњих година. Број преминулих повећан је за 10 процентних поена у односу на претходну годину.
У те бројке није укључен и случај епидемије на крузеру "МВ Хондиус", чије поријекло још није познато.
Иако у Ушуаји посљедњих деценија није било регистрованих случајева хантавируса, према подацима министарства, вирус је ендемски присутан у другим дијеловима Аргентине.
Аргентинске власти вјерују да је брачни пар током путовања обилазио различите регионе земље, више пута прелазио границу са сусједним Чилеом, као и одлазио у Уругвај, прије него што се укрцао на крузер.
Четири географске области Аргентине традиционално се сматрају високоризичним за заразу: сјеверозапад (покрајине Салта, Хухуј и Тукуман), сјевероисток (Мисионес, Формоса и Чако), централни дио (Буенос Ајрес, Санта Фе и Ентре Риос) и југ (Неукен, Рио Негро и Чубут).
Вјерује се да је холандски пар који је преминуо током епидемије на броду током својих путовања боравио и у провинцијама Мисионес и Неукен.
Дуги низ година хантавирус се повезивао са Патагонијом, на крајњем југу Аргентине, након смртоносне епидемије 2018. године, када је умрло 11 људи, а десетине су биле заражене.
Ове сезоне, међутим, највећи број случајева забиљежен је у централном дијелу земље, при чему провинција Буенос Ајрес предњачи са 42 потврђена случаја.
Епидемија на броду повезана је са андским сојем хантавируса, ријетким али потенцијално веома опасним обликом вируса који у појединим случајевима може да се преноси међу људима блиским контактом.
Хантавирус у Аргентини се углавном појављује у руралним и приградским подручјима, у близини усјева, високе траве, влаге или суптропске климе.
Међутим, стручњаци сматрају да деградација животне средине изазвана климатским промјенама и људским активностима доприноси ширењу болести, јер омогућава глодарима који преносе вирус да опстану у новим подручјима.
"Све већа интеракција људи са дивљим окружењем, уништавање станишта, изградња мањих урбаних насеља у руралним областима и ефекти климатских промјена доприносе појави случајева ван историјски ендемских подручја", наводи се у саопштењу министарства.
Екстремне временске појаве, попут суша и периода интензивних падавина посљедњих година, додатно подстичу овај тренд, упозоравају стручњаци.
Пораст температуре изазива промјене у екосистему које утичу на ширење дугорепог миша, главног преносиоца вируса у Аргентини и Чилеу.
(Б92)
