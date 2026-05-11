У овој земљи је хантавирус ''експлодирао''

11.05.2026 09:43

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Peter Dejong

Број случајева хантавируса у Аргентини готово се удвостручио током протекле године, а земља је забиљежила 32 смртна случаја, уз највећи број инфекција још од 2018. године.

Пораст долази у тренутку када аргентинске власти покушавају да реконструишу кретање брачног пара који је много путовао по земљи, а касније преминуо током епидемије вируса на крузеру "МВ Хондиус", пише ЦНН.

Стручњаци за раст броја случајева криве климатске промјене и уништавање станишта, јер се болест најчешће преноси контактом са урином или изметом заражених глодара.

У текућој сезони, која је почела у јуну 2025. године, већ је потврђен 101 случај хантавируса, саопштило је аргентинско Министарство здравља — у поређењу са само 57 случајева у истом периоду прошле сезоне.

Не само да је ове године забиљежен неуобичајено велики број случајева, већ је регистрована и једна од највећих стопа смртности посљедњих година. Број преминулих повећан је за 10 процентних поена у односу на претходну годину.

У те бројке није укључен и случај епидемије на крузеру "МВ Хондиус", чије поријекло још није познато.

Иако у Ушуаји посљедњих деценија није било регистрованих случајева хантавируса, према подацима министарства, вирус је ендемски присутан у другим дијеловима Аргентине.

Британски пар се заразио у Аргентини

Аргентинске власти вјерују да је брачни пар током путовања обилазио различите регионе земље, више пута прелазио границу са сусједним Чилеом, као и одлазио у Уругвај, прије него што се укрцао на крузер.

Четири географске области Аргентине традиционално се сматрају високоризичним за заразу: сјеверозапад (покрајине Салта, Хухуј и Тукуман), сјевероисток (Мисионес, Формоса и Чако), централни дио (Буенос Ајрес, Санта Фе и Ентре Риос) и југ (Неукен, Рио Негро и Чубут).

Вјерује се да је холандски пар који је преминуо током епидемије на броду током својих путовања боравио и у провинцијама Мисионес и Неукен.

Дуги низ година хантавирус се повезивао са Патагонијом, на крајњем југу Аргентине, након смртоносне епидемије 2018. године, када је умрло 11 људи, а десетине су биле заражене.

Ове сезоне, међутим, највећи број случајева забиљежен је у централном дијелу земље, при чему провинција Буенос Ајрес предњачи са 42 потврђена случаја.

Епидемија на броду повезана је са андским сојем хантавируса, ријетким али потенцијално веома опасним обликом вируса који у појединим случајевима може да се преноси међу људима блиским контактом.

Климатске промјене главни кривац?

Хантавирус у Аргентини се углавном појављује у руралним и приградским подручјима, у близини усјева, високе траве, влаге или суптропске климе.

Међутим, стручњаци сматрају да деградација животне средине изазвана климатским промјенама и људским активностима доприноси ширењу болести, јер омогућава глодарима који преносе вирус да опстану у новим подручјима.

"Све већа интеракција људи са дивљим окружењем, уништавање станишта, изградња мањих урбаних насеља у руралним областима и ефекти климатских промјена доприносе појави случајева ван историјски ендемских подручја", наводи се у саопштењу министарства.

Екстремне временске појаве, попут суша и периода интензивних падавина посљедњих година, додатно подстичу овај тренд, упозоравају стручњаци.

Пораст температуре изазива промјене у екосистему које утичу на ширење дугорепог миша, главног преносиоца вируса у Аргентини и Чилеу.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

