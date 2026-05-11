Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

ATV
11.05.2026 07:13

Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп оцијенио је одговор Ирана на приједлог Вашингтона о окончању рата као потпуно неприхватљив.

- Управо сам прочитао одговор такозваних иранских 'представника'. Не свиђа ми се - потпуно неприприхватљиво! Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању - написао је Трамп у недјељу увече на својој мрежи.

Раније данас Пакистан је потврдио да је од Ирана примио одговор на приједлог Сједињених Америчких Држава о окончању рата и прослиједио га Вашингтону.

Неименовани ирански званичник рекао је за Ал Џазиру да је у одговору Техеран изразио спремност за разговоре о прекиду ратних дејстава у региону, укључујући Либан, о нуклеарном програму, санкцијама и безбједности Ормуског мореуза, уз захтјев за јасним међународним гаранцијама и потпуним укидањем свих рестриктивних мјера.

Према наводима тог извора, ирански одговор предвиђа и разговоре о постизању договора са Сједињеним Америчким Државама, уз истовремено инсистирање на потпуном укидању свих санкција.

Техеран, како се наводи, захтијева јасно дефинисан механизам за укидање санкција који би гарантовала међународна заједница, као и чврсте међународне гаранције за спровођење евентуалног споразума са Вашингтоном.

У одговору се такође предлаже разматрање ширег регионалног оквира, укључујући питања безбедности у Ормуском мореузу и нуклеарног програма Ирана, уз оцјену да преговори треба да буду засновани на "врховним државним интересима" и консултацијама са земљама региона.

Предложени амерички меморандум, који садржи 14 тачака, укључује обавезу Ирана на мораторијум на обогаћивање уранијума, уз истовремено постепено укидање америчких санкција и ослобађање замрзнутих иранских средстава.

(Танјуг)

