Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу

Фудбалери бањалучког Борца уписали су нову премијерлигашку побједу савладавши у гостима Широки Бријег са 1:0, а једини гол постигао је Карло Перић који је мрежу домаћина затресао у 20. минути.
Дуел на “Пецари” памтиће и Стојан Врањеш који одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу.
Врањеш је поникао у бањалучком клубу, а за сениорски погон дебитовао је 17. септембра 2005. години на утакмици прволигашког каравана Републике Српске против Младости из Гацка.
Стојан Врањеш један је од најтрофејнијих бањалучких фудбалера свих времена, а сада је уписао и вриједан јубилеј у дресу вољеног клуба са којим се, током каријере, домогао, домогао и три шампионске титуле у Премијер лиги БиХ.
