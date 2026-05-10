Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу

10.05.2026 22:37

Стојан Врањеш
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери бањалучког Борца уписали су нову премијерлигашку побједу савладавши у гостима Широки Бријег са 1:0, а једини гол постигао је Карло Перић који је мрежу домаћина затресао у 20. минути.

Дуел на “Пецари” памтиће и Стојан Врањеш који одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу.

Врањеш је поникао у бањалучком клубу, а за сениорски погон дебитовао је 17. септембра 2005. години на утакмици прволигашког каравана Републике Српске против Младости из Гацка.

Стојан Врањеш један је од најтрофејнијих бањалучких фудбалера свих времена, а сада је уписао и вриједан јубилеј у дресу вољеног клуба са којим се, током каријере, домогао, домогао и три шампионске титуле у Премијер лиги БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

