Двије "бронзе" за Феникс у Лиону

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашке секције бијељинског Феникса до 13 и до 15 година заузеле су трећа мјеста првог дана на "Турниру талената" у Лиону.
Екипе добојског Финда до 13 и 15 година, те састав Гласинца из Сокоца до 15 година нису прошли групну фазу.
Тренер Бијељинаца Дамир Беоговић био је задовољан учинком обје своје селекције.
- Било је добро, обје екипе су дале свој максимим. У неким утакмицама нисмо имали среће, можда се мало нисмо ни снашли. Идемо даље, ово је за нас сјајна школа и велико искуство. Сви клинци су добили шансу. Када смо добили позив, рекли су нам да је ово турнир пријатељства. Тако смо му и приступили. Свако дијете је добило своје минуте и одређену улогу - рекао је Беговић.
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Марко Ђурановић, капитен екипе Феникса до 15 година није играо због повреде, али је све вријеме бодрио саиграче.
- Момци су одрадили добар посао, жао ми је што нисам играо. Сигуран сам, да сам могао помоћи, да би можда направили и корак даље. И млађи момци су добро изгледали, направили су и они лијеп успјех. Генерално ово путовање је једно сјајно искуство - истакао је Ђурановић.
Један од најбољих у екипи до 13 година био је Давид Ивковић.
- Свидјело ми се све, ово је једно супер искуство. Сјајно смо се дружили, комплетно путовање је једно велико уживање за све нас - додао је Ивковић.
Сутра на турниру наступају селекције до 18 година Финда, Гласинца и бијељинског Радника.
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