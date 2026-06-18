Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

Аутор:АТВ редакција
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Леброн Џејмс би, према свему судећи, требало да остане у Лос Анђелес Лејкерсима и наредне сезоне.
НБА инсајдер Марк Џеј Спирс открио је да се у организацији очекује наставак сарадње са четвороструким МВП-јем, али и да би овог љета у Лос Анђелес могао да стигне његов некадашњи саиграч Кевин Лав.
"Чујем да ће се Леброн највјероватније вратити. Занима ме само какав ће уговор добити у овој новој ери Лејкерса. Такође, чујем да би његов бивши саиграч из Кливленда, Кевин Лав, могао да се придружи екипи", рекао је Спирс за ЕСПН.
Потенцијални долазак Лава поново би спојио двојицу играча који су заједно исписали историју Кливленд Кавалирса.
Џејмс и Лав дијелили су свлачионицу од 2014. до 2018. године, а заједно са Кајријем Ирвингом чинили су једну од најуспјешнијих великих тројки своје генерације.
Врхунац сарадње стигао је 2016. године, када су Кавалирси надокнадили заостатак од 3:1 против Голден Стејт Вориорса и освојили прву НБА титулу у историји франшизе.
Леброн је и у својој 23. НБА сезони показао да је и даље међу најбољим играчима лиге.
Просјечно је биљежио 20,9 поена, 6,1 скок и 7,2 асистенције по утакмици, уз више од 51 одсто успјешности шута из игре.
С друге стране, Лав је имао знатно мању улогу, али је и даље показао да може да допринесе искуством и шутем.
У 37 наступа просјечно је биљежио 6,7 поена и 5,8 скокова, уз 37,3 одсто погођених шутева за три поена.
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