Никола Топић оперисао и леђа

Аутор:АТВ
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Српски кошаркаш и плејмејкер Оклахома Сити Тандера Никола Топић оперисао је доњи дио леђа саопштио је клуб.
Према наводима америчких медија, Топић је имао тегобе у лумбалном дијелу кичме, због чега је љекарски тим одлучио да је операција најбоље рјешење како би се отклонио проблем и омогућио потпуни опоравак.
Топић је у НБА лигу стигао као један од најталентованијих младих плејмејкера из Европе, али су га од доласка у Сједињене Америчке Државе пратиле бројне повреде. Најприје је због тешке повреде колена пропустио читаву сезону, потом се изљечио од карцинома тестиса, а сада ће поново бити приморан на паузу.
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За сада нема званичних информација о дужини опоравка, али амерички медији наводе да ће у Оклахоми приступити рехабилитацији без журбе и непотребног ризика.
Очекује се да ће српски репрезентативац пропустити наступ у Љетњој лиги, док би, према првим процјенама, требало да буде спреман за почетак припрема и тренинг камп Тандера, преноси РТС
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