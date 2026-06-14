Logo

Никола Топић оперисао и леђа

Аутор:

АТВ
14.06.2026 12:23

Коментари:

0
кошаркаш
Фото: Tanjug/AP Photo/Kyle Phillips

Српски кошаркаш и плејмејкер Оклахома Сити Тандера Никола Топић оперисао је доњи дио леђа саопштио је клуб.

Према наводима америчких медија, Топић је имао тегобе у лумбалном дијелу кичме, због чега је љекарски тим одлучио да је операција најбоље рјешење како би се отклонио проблем и омогућио потпуни опоравак.

Топић је у НБА лигу стигао као један од најталентованијих младих плејмејкера из Европе, али су га од доласка у Сједињене Америчке Државе пратиле бројне повреде. Најприје је због тешке повреде колена пропустио читаву сезону, потом се изљечио од карцинома тестиса, а сада ће поново бити приморан на паузу.

Никола Топић

Кошарка

КСС се хитно огласио због Топића

За сада нема званичних информација о дужини опоравка, али амерички медији наводе да ће у Оклахоми приступити рехабилитацији без журбе и непотребног ризика.

Очекује се да ће српски репрезентативац пропустити наступ у Љетњој лиги, док би, према првим процјенама, требало да буде спреман за почетак припрема и тренинг камп Тандера, преноси РТС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Топић

кошаркаш

повреда

Операција

саопштење

Коментари (0)

Више из рубрике

Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

Кошарка

Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

5 ч

0
Ухапшен Џејмс Харден

Кошарка

Ухапшен Џејмс Харден

17 ч

0
Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

Кошарка

Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

1 д

1
Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Кошарка

Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

1 д

0

  • Најновије

13

14

Око 200 планинара на планинарском слету на Виторогу

13

10

Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага

12

50

Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

12

46

Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

12

42

Цвијановић: Увијек сам била тимски играч - све што радим, радим у интересу Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима