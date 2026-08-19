Ђурић за АТВ: Поносан сам на остварене резултате у Требињу

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Требиња Мирко Ђурић истакао је да Требиње у наредном периоду очекује велики број пројеката, али и да је доста тога значајног урађено у претходних годину дана.
Ђурић је истакао да је стари град у Требињу добио потпуно другачију димензију завршетком радова и уређењу уопште, што је значајно утицало да се промијени слика у том дијелу града.
"Такође, на што смо поносни је завршетак радова на духовном центру Мркоњићи, конкретно на видиковцу и анфитеатру. Сматрамо да је то нешто што је и те како значајно", рекао је Ђурић.
Истакао је да је поносан на завршену болница у Требињу, која ради у пуној функцији.
"Искористио бих прилику да се захвалим Влади Републике Српске која је уложила 130 милиона КМ", рекао је Ћурић.
Истиче да су то пројекти који и те како значајни.
"Тренутно су радови на обилазници око града. Такође нешто смо што смо започели у претходном периоду то је изградња Сигурне куће. Такође, увели смо извођаче у Дневни центар за потешкоће у развоју, такође оно што нисмо изоставили и што је веома значајно је да у Требињу имамо преко 50 програма подршке породици. Оно што са поносом истичем је да је све оно нешто што је било подржано у претходном периоду подржано и сада", рекао је Ђурић.
Истиче да је оно што је, такође, и те како значајно је да ових дана очекује да се званично уђе у радове пробијања комуникације према новом Требињу.
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"Чињеница је да у Требињу иде квадрат стана преко 6.000 КМ и чињеница је да се сви ти станови продају, онда смо одлучили као одговорни људи у локалној заједници да пронађемо ријешење за осјетљиве категорије у Требињу, мислимо на младе брачне парове и вишечлане породице, одлучили смо да у Новом Требињу направимо пројекат гдје би квадрат стана био отприлике око 2.200 КМ", рекао је Ђурић те додао:
Оно на што смо и те како поносни и први смо у Републици Српској покренули процедуру и усвојили и Нацрт и онда бесплатних подјела дозвала за грађење, тј. плацева. Ових дана очекујемо да распишемо јавни позив да се испоштују све процедуре, отприлике у најави је око неких за почетак 60 до 50 плацева, а у наредном периоду, у зависности у интересовања, гледаћемо да их препознајемо још".
Истакао је да је поносан на стање и резултате у Требињу.
"Требиње је у посљедње вријеме и те како препознатљиво и наш је циљ да тако остане у наредном периоду", закључио је Ђурић.
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