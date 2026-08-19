Logo

Ђурић за АТВ: Поносан сам на остварене резултате у Требињу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:25

Коментари:

1
Мирко Ђурић, градоначелник Требиња
Фото: АТВ

Градоначелник Требиња Мирко Ђурић истакао је да Требиње у наредном периоду очекује велики број пројеката, али и да је доста тога значајног урађено у претходних годину дана.

Ђурић је истакао да је стари град у Требињу добио потпуно другачију димензију завршетком радова и уређењу уопште, што је значајно утицало да се промијени слика у том дијелу града.

"Такође, на што смо поносни је завршетак радова на духовном центру Мркоњићи, конкретно на видиковцу и анфитеатру. Сматрамо да је то нешто што је и те како значајно", рекао је Ђурић.

Истакао је да је поносан на завршену болница у Требињу, која ради у пуној функцији.

"Искористио бих прилику да се захвалим Влади Републике Српске која је уложила 130 милиона КМ", рекао је Ћурић.

Истиче да су то пројекти који и те како значајни.

"Тренутно су радови на обилазници око града. Такође нешто смо што смо започели у претходном периоду то је изградња Сигурне куће. Такође, увели смо извођаче у Дневни центар за потешкоће у развоју, такође оно што нисмо изоставили и што је веома значајно је да у Требињу имамо преко 50 програма подршке породици. Оно што са поносом истичем је да је све оно нешто што је било подржано у претходном периоду подржано и сада", рекао је Ђурић.

Истиче да је оно што је, такође, и те како значајно је да ових дана очекује да се званично уђе у радове пробијања комуникације према новом Требињу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао крсну славу Требиња и Саборног храма

"Чињеница је да у Требињу иде квадрат стана преко 6.000 КМ и чињеница је да се сви ти станови продају, онда смо одлучили као одговорни људи у локалној заједници да пронађемо ријешење за осјетљиве категорије у Требињу, мислимо на младе брачне парове и вишечлане породице, одлучили смо да у Новом Требињу направимо пројекат гдје би квадрат стана био отприлике око 2.200 КМ", рекао је Ђурић те додао:

Оно на што смо и те како поносни и први смо у Републици Српској покренули процедуру и усвојили и Нацрт и онда бесплатних подјела дозвала за грађење, тј. плацева. Ових дана очекујемо да распишемо јавни позив да се испоштују све процедуре, отприлике у најави је око неких за почетак 60 до 50 плацева, а у наредном периоду, у зависности у интересовања, гледаћемо да их препознајемо још".

Истакао је да је поносан на стање и резултате у Требињу.

"Требиње је у посљедње вријеме и те како препознатљиво и наш је циљ да тако остане у наредном периоду", закључио је Ђурић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Мирко Ђурић

Преображење Господње

Коментари (1)

Више из рубрике

Пожар испод брда Црквина у Требињу

Градови и општине

Нови пожар код Требиња: Гори ниско растиње

15 ч

0
Школа у Требињу

Градови и општине

Голубовић у посјети требињским школама: Гријање више неће бити проблем

16 ч

0
Томаш: Прњавор се преображава набоље, инвестиције вриједне више од 15 милиона КМ

Градови и општине

Томаш: Прњавор се преображава набоље, инвестиције вриједне више од 15 милиона КМ

16 ч

0
Пожар Невесиње

Градови и општине

У Невесињу активна два пожара: Куће нису угрожене

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Суспендован Ник Кирјос: Позитиван на кокаин

11

30

Полиција приликом претреса пронашла канабис и спид

11

22

Крај љета често исцрпи организам: Како се вратити у ритам

11

15

Србин нападнут на Пагу: Приведена двојица хрватских држављана

11

15

Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима