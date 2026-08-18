Нови пожар код Требиња: Гори ниско растиње

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:0
На подручју Иванице, између Требиња и Дубровника, у послијеподневним сатима избио је пожар ниског растиња.
На терену су припадници Жупе Дубровачке.
Командир Територијалне ватрогасноспасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић за АТВ је потврдио да је на Иваницу упућено и једно ватрогасно возило из Требиња.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Хроника
6 ч0
Друштво
8 ч0
Регион
12 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму