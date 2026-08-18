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Нови пожар код Требиња: Гори ниско растиње

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Аутор:

Теодора Бјелогрлић
18.08.2026 19:50

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Фото: АТВ

На подручју Иванице, између Требиња и Дубровника, у послијеподневним сатима избио је пожар ниског растиња.

На терену су припадници Жупе Дубровачке.

Командир Територијалне ватрогасноспасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић за АТВ је потврдио да је на Иваницу упућено и једно ватрогасно возило из Требиња.

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Тагови :

пожар

Требиње

ватрогасац

гашење пожара

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