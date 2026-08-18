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У пожарима страдале бројне кошнице пчела: Пчелари претрпјели велику штету

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:26

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Пчела
Фото: pexels/ Robert So

Велики пожар који је протеклих дана захватио Љубушу код Томиславграда проузроковао је штету и пчеларима који током сезоне на то подручје селе кошнице због пчелиње паше, а коначне посљедице још нису познате јер су бројне пчеларске заједнице данима биле изложене диму и високим температурама.

Међу пчеларима који су претрпјели штету је Јозо Гудељ, који своје кошнице с колегом сваке године доводи на Љубушу због вријеска и боље паше.

Pexels/ Julissa Pire

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"Не могу ни објаснити како је ватра тако брзо дошла. Све је изгорјело", казао је Гудељ за Фену.

Додао је како штету засад није службено пријавио јер његово пчеларство није регистровано у систему подршке те није сигуран може ли остварити право на накнаду.

"Ми смо то држали за своју душу, нисмо били регистровани нити смо били у програму подршке", рекао је.

Секретар Удружења пчелара "Дувањски врисак" Анте Љубичић потврдио је да су у пожару страдали пчелињаци те упозорио како ће се стварне размјере штете моћи процијенити тек након неколико дана.

"Пожар је трајао три дана, било је пуно дима и високе температуре. Тек ћемо за неколико дана видјети хоће ли бити још губитака", казао је Љубичић.

Према његовим ријечима, проблем нису само кошнице које је ватра директно захватила, него и пчеларске заједнице које су током пожара биле изложене диму и топлотном удару.

Удружење је већ у контакту с пчеларима који су претрпјели штету и планира помоћи у обнови пчелињака.

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"Постоји та солидарност да неко донира по кошницу или други потребан материјал. То је ипак велик губитак", рекао је Љубичић.

Љубуша је једно од подручја на које селећи пчелари током сезоне доводе пчелиње заједнице на пашу, па је пожар осим шума и пашњака погодио и њихову производњу.

Пожар на Љубуши захватио је око 1.800 хектара, а у његову гашењу било је ангажирано више од 150 људи уз потпору Аир Трацтора.

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Тагови :

пожар

Пчеле

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