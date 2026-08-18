Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година у Аустралији заснована на измишљеним подацима

Аутор:АТВ редакција
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Званични извјештај на основу ког је Аустралија увела историјску забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година садржи измишљене научне цитате генерисане помоћу ЧетГПТ-а. Истрага је открила да је организација ангажована од стране владе користила вјештачку интелигенцију за писање кључне техничке документације.
Организација Аге Цхецк Цертифицатион Сцхеме добила је 3,48 милиона аустралијских долара за израду ове студије. Поред тога што су у почетку негирали употребу вјештачке интелигенције, накнадно су признали присуство генерисаног текста након што су откривени лажни академски извори.
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Истрага медијске куће Гуардиан Аустралиа открила је најмање шест непостојећих цитата у документу који доказује техничку изводљивост забране. Велики језички модели често стварају лажне референце које на први поглед дјелују потпуно увјерљиво и стручно.
Професор Кристијан Дауни са Аустралског националног универзитета упозорава да овакви пропусти директно руше поверење јавности у државне одлуке. Он наводи да би држава морала увести строге финансијске пенале за све извођаче који предају непровјерени АИ садржај.
Независна сенаторка Фатима Пајман затражила је да организација хитно врати добијени новац и упути јавно извињење. Овај скандал избио је у тренутку када парламент расправља о новом закону који драстично повећава казне за непоштовање забране.
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Стручњаци подсјећају да ЧетГПТ не провјерава чињенице, већ склапа текст на основу статистичких образаца. Због тога се у званичним документима све чешће појављују халуцинирани подаци које је тешко уочити без детаљне провјере.
(Телеграф.рс)
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Стил
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Савјети
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Друштво
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Хроника
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