Захарова: Токио подржава терористичке нападе Кијева на цивиле

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Јапана у Русији Акира Муто позван је у Министарство спољних послова Русије да размотри чињеницу да Токио систематски подржава терористичке нападе Кијева на цивиле, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је рекла да је јапанском амбасадору речено да Токио треба да "узме у обзир чињеницу да подржава, на систематској основи, тероризам против мирољубивих грађана, да дозвољава себи давање русофобичних изјава и да подржава антируске санкције без икаквог разлога".
Захарова је додала да те санкције нису само незаконите "већ представљају прави рат санкцијама на свим фронтовима".
(Срна)
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