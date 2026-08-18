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Ведрана Рудан умрла од ријетког облика рака: Ово су први симптоми болести

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18.08.2026 12:04

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Хрватска књижевница Ведрана Рудан.
Фото: YouTube/Screenshot/Tanjug TV

Данас је умрла хрватска књижевница и новинарка Ведрана Рудан која се годинама борила против ретког облика канцера. Преминула је у 76. години живота, а њен одлазак потресао је цијели регион.

Иза увијек бритког језика и специфичне храбрости Ведране Рудан крила се тешка и исцрпљујућа борба са изузетно ријетким и агресивним обликом карцинома – раком жучних канала.

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Када је у мају 2024. године јавно саопштила своју дијагнозу, Ведрана је у свом препознатљивом стилу написала да је ријеч о болести код које тек око пет одсто пацијената добије прилику да буде оперисано. Иако је сама имала ту срећу да прође кроз оперативни захват, ова тешка болест на крају је однијела победу.

Зашто је ова болест толико подмукла?

Највећа опасност код рака жучних канала лежи у чињеници да се болест најчешће не открива све док се већ не прошири на друге органе, због чега њено лијечење постаје изузетно компликовано. У раној фази симптоми су благи и неспецифични, па их људи врло често игноришу, несвјесни опасности која им пријети.

Љекари апелују на јавност да се сљедећи симптоми никада не смију занемаривати:

  • Тупи бол у горњем десном дијелу стомака
  • Константно надимање и мучнина праћени губитком апетита
  • Необјашњив свраб коже и грозница
  • Жута пребојеност беоњача, која се потом шири на кожу и слузокожу
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Озбиљност и исход болести у великој мјери зависе од тога гдје се тачно тумор налази, колика је његова величина и у којој фази је откривен.

Ко се налази у ризичној групи?

Иако тачан узрок настанка овог карцинома и даље остаје научна мистерија, статистика јасно показује да ризик од оболијевања значајно расте код особа старијих од 65 година.

Поред старосне доби, кључни фактори који могу допринијети развоју болести су:

  • Урођене абнормалности жучних канала
  • Дуготрајне упале жучних путева или цријева (попут улцерозног колитиса)
  • Хронични проблеми са каменом у жучним каналима и цироза јетре
  • Присуство јетрених паразита (метиља)
  • Гојазност
vedrana rudan screenshot youtube

Сцена

Овог Србина је вољела Ведрана Рудан

Једина стварна шанса за успјешно изљечење и хируршко уклањање тумора јесте његово рано откривање, прије него што метастазира на околне органе. Трагични одлазак омиљене књижевнице важан је и болан подсјетник да сигнале које нам тијело шаље никада не смијемо узимати здраво за готово.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Преминула Ведрана Рудан

Ведрана Рудан

књижевница

тумор

канцер

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