Ђоковић у Црној Гори у друштву најљепше српске докторке

Аутор:АТВ редакција
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Милица Букумировић једна је од најпознатијих српских модних инфлуенсерки и присуствује свим важним модним догађајима, а како би остварила своје снове она је напустила љекарску професију.
Данас на друштвеним мрежама показује како изгледа њен живот и свакодневница, а посљедња објава је изазвала мноштво реакција.
Милица је подијелила фотографију из Црне Горе гдје су она и њен муж позирали ни мање ни више него са најбољим тенисером свих времена Новаком Ђоковићем.
"Лето промена", написала је она у опис објаве која је изазвала мноштво интересовања и покренула лавину коментара пратилаца.
Подсјетимо, Милица је једном приликом открила непознате детаље о свом животу.
"Долазим из једног градића, на југозападу Србије, познатијег као српски Сибир, а зове се Сјеница. Ту сам завршила средњу школу, а онда се упутила ка Београду на студирање. Завршила сам Медицински факултет, у Београду. Мода ме је интересовала од малих ногу, тако да смо у љубави од кад знам за себе", рекла је тада и открила зашто се одлучила баш за медицину.
"Као дијете сам била врло болешљива, па сам зато много времена проводила по љекарским ординацијама. Упознала сам дивне докторе, због чега сам и пожељела да и ја некад помогнем неком, као што су они мени. То је најлепша професија на свијету, ако је радите јер волите људе. Кад нешто желите, све је могуће, само је битна добра организација. Знала сам своје обавезе и у једном и у другом делу посла. Некад би нешто преовладало, али никад нисам желела да напустим ниједну област. Зато сам увијек правила планове, кад је могуће да се посветим једном, а кад другом и шта ми је у том тренутку приоритет", рекла је тада за "Задовољну".
(Блиц)
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