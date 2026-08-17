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Ђоковић открио када завршава каријеру

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:10

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Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Новак Ђоковић открио је Шпанцима када планира да оконча играчку каријеру.

Српски ас је за каталонски лист "Спорт" говорио о новом документарцу "Вук у зими", својој каријери, жртвама које је поднио и жељи да наступи на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028.

Филм прати каријеру српског тенисера, који иза себе има 24 гренд слем титуле, више од 1.100 побједа, олимпијско злато и рекордних 428 нед‌јеља на првом мјесту АТП листе.

Ђоковић објашњава да назив документарца симболизује његову отпорност и способност да никада не одустане, чак и када се чини да је све против њега.

"У најтежим околностима пронађеш унутрашњу снагу и самопоуздање који ти омогућавају да наставиш даље", рекао је Ђоковић.

"Све је захтијевало жртву"

Србин истиче да његов пут до врха није прошао без одрицања.

"Сваки пут подразумијева жртве. Мораш да се одрекнеш нечега да би се потпуно посветио другој ствари", рекао је Ђоковић, додајући да је због тениса имао мање времена за пријатеље, породицу и безбрижно одрастање.

Ипак, наглашава да због тога не осјећа огорченост.

"То је једноставно дио пута".

Злато из Париза је посебно

Ђоковић је посебно говорио о злату освојеном на Олимпијским играма у Паризу 2024. године.

Са 37 година, након четири неуспјешна покушаја да дође до олимпијског финала, коначно је освојио једину медаљу која му је недостајала – златну. У финалу је савладао Карлоса Алкараза.

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"То је вероватно био најважнији тренутак мог живота и каријере", рекао је Новак.

Посебно му је значило што су супруга и д‌јеца били уз њега, а потом је са српском заставом на раменима прославио злато у домовини, пренио је б92.

Нада се да ће завршити каријеру у Лос Анђелесу

Иако је све ближи крају каријере, Ђоковић не крије да жели још један олимпијски наступ.

"Волео бих да дођем до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028. године. Мислим да могу то да остварим, али видећемо. Зависиће од тога како ће моје тело реаговати и од многих других околности", навео је он.

Ђоковић данас игра мање турнира него раније, јер жели више времена за породицу и друге животне улоге.

"И даље је тенис центар мог професионалног живота, али желим да пронађем равнотежу. Надам се да ћу доћи до Олимпијских игара и завршити каријеру на тај начин, са заставом Србије на раменима".

Не каје се ни због чега

На питање да ли се због нечега каје након што је погледао документарац, Ђоковић је одговорио кратко: "Не. Не кајем се ни због чега".

Српски ас каже да су и добре и лоше одлуке дио његовог пута и да не би мијењао прошлост.

"Нисам увек доносио најпаметније одлуке, али сва та искуства део су темеља на којима су изграђени мој живот, карактер и особа која сам данас", истакао је Ђоковић.

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Тагови :

Новак Ђоковић

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