Ђоковић открио када завршава каријеру

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић открио је Шпанцима када планира да оконча играчку каријеру.
Српски ас је за каталонски лист "Спорт" говорио о новом документарцу "Вук у зими", својој каријери, жртвама које је поднио и жељи да наступи на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028.
Филм прати каријеру српског тенисера, који иза себе има 24 гренд слем титуле, више од 1.100 побједа, олимпијско злато и рекордних 428 недјеља на првом мјесту АТП листе.
Ђоковић објашњава да назив документарца симболизује његову отпорност и способност да никада не одустане, чак и када се чини да је све против њега.
"У најтежим околностима пронађеш унутрашњу снагу и самопоуздање који ти омогућавају да наставиш даље", рекао је Ђоковић.
Србин истиче да његов пут до врха није прошао без одрицања.
"Сваки пут подразумијева жртве. Мораш да се одрекнеш нечега да би се потпуно посветио другој ствари", рекао је Ђоковић, додајући да је због тениса имао мање времена за пријатеље, породицу и безбрижно одрастање.
Ипак, наглашава да због тога не осјећа огорченост.
"То је једноставно дио пута".
Ђоковић је посебно говорио о злату освојеном на Олимпијским играма у Паризу 2024. године.
Са 37 година, након четири неуспјешна покушаја да дође до олимпијског финала, коначно је освојио једину медаљу која му је недостајала – златну. У финалу је савладао Карлоса Алкараза.
Друштво
Дрес Тијане Бошковић на лицитацији продат за 2.000 евра: Новац иде удружењу 'Ведар осмијех'
"То је вероватно био најважнији тренутак мог живота и каријере", рекао је Новак.
Посебно му је значило што су супруга и дјеца били уз њега, а потом је са српском заставом на раменима прославио злато у домовини, пренио је б92.
Иако је све ближи крају каријере, Ђоковић не крије да жели још један олимпијски наступ.
"Волео бих да дођем до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028. године. Мислим да могу то да остварим, али видећемо. Зависиће од тога како ће моје тело реаговати и од многих других околности", навео је он.
Ђоковић данас игра мање турнира него раније, јер жели више времена за породицу и друге животне улоге.
"И даље је тенис центар мог професионалног живота, али желим да пронађем равнотежу. Надам се да ћу доћи до Олимпијских игара и завршити каријеру на тај начин, са заставом Србије на раменима".
На питање да ли се због нечега каје након што је погледао документарац, Ђоковић је одговорио кратко: "Не. Не кајем се ни због чега".
Српски ас каже да су и добре и лоше одлуке дио његовог пута и да не би мијењао прошлост.
"Нисам увек доносио најпаметније одлуке, али сва та искуства део су темеља на којима су изграђени мој живот, карактер и особа која сам данас", истакао је Ђоковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
37
15
33
15
31
15
25
15
21
Тренутно на програму