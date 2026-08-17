Logo

Дрес Тијане Бошковић на лицитацији продат за 2.000 евра: Новац иде удружењу 'Ведар осмијех'

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:47

Коментари:

0
Тијана Бошковић одбојка
Фото: Tanjug

Потписани дрес једне од најбољих свјетских одбојкашица Тијане Бошковић продат је на лицитацији за 2.000 евра, а износ је уплаћен Удружењу родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју "Ведар осмијех" из њене родне Билеће.

Дајана Алексић из Завичајног клуба Билећана у Србији, изјавила је Срни да је дрес купила жена из Смедерева која живи у Њујорку, а велики је поштовалац чувене Билећанке.

дјевојчица-телефон

Породица

У ком узрасту дјеца никако не треба да гледају екране: Може бити посебно ризично

"Она је учинила диван гест - уплатила је и више него што је излицитирано `Ведром осмијеху`", рекла је Алексићева.

Она је додала да ће дрес са бројем 18, у којем се Бошковићева прославила, бити урамљен, заштићен стаклом и лично уручен породици у Смедереву.

Алексићева је нагласила да Удружење "Ведар осмијех" окупља око 60 штићеника, којима ће новац много значити.

Истакла је и да прослављена одбојкашица константно помаже Билећу, те је и сама "Ведром осмијеху" прије неколико година уручила драгоцјену донацију у новцу.

"Недавно су у Билећи лицитиране Тијанине патике, тако да ово није прва акција којом је помогла `Ведар осмијех`. Она помаже многа друга удружења и појединце у Билећи", рекла је Алексићева.

ključevi

Економија

Купујете стан? Овд‌је многи праве скупу грешку

Алексићева је подсјетила да је у Билећи активан Одбојкашки клуб "Херцеговац", из којег је Тијана Бошковић почела свој пут ка свјетском врху.

Она је напоменула да је Завичајни клуб Билећана у Србији само у 2026. години реализовао низ акција за Билећу, наводећи да су уручили пакете помоћи монахињи Христини у манастиру Корита, новчану донацију за обнову Храма Пресвете Богородице у Хоџићима.

"Прије петнаестак дана донирали смо велики број књига школској библиотеци Гимназије у Билећи, имали смо ову акцију са дресом... Стално имамо акције које помажу Билећи", рекла је Алексићева.

дјевојка-паре-новац

Занимљивости

Ова три знака ће се обогатити до 31. августа

Посљедњу онлајн аукцију иницирао је Завичајни клуб Билећана у Србији, а Алексићева је подсјетила и да је на традиционалном сијелу у Београду у новембру 2023. године, лицитиран Тијанин дрес, а средства су тада упућена билећком Удружењу "Свети Вукашин".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тијана Бошковић

Удружење Ведар осмијех

Коментари (0)

Прочитајте више

За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

Друштво

За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

4 ч

0
Туча на фудбалској утакмици

Фудбал

Ужасне сцене: Крвнички премлатио противника на утакмици

4 ч

0
JK Jelena Karleuša

Сцена

Баш на рођендан: Карлеуша доживјела нови ударац

4 ч

0
Јаел Трепи

Фудбал

Нападач из Серије А се замало утопио, хеликоптером превезен у болницу

4 ч

0

Више из рубрике

За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

Друштво

За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

4 ч

0
Сутра погледајте у небо и замислите жељу: Постоји посебно вјеровање на Преображење

Друштво

Сутра погледајте у небо и замислите жељу: Постоји посебно вјеровање на Преображење

4 ч

0
Граница

Друштво

Опрез на граници: Погледајте шта вам цариници могу одузети одмах

5 ч

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици, ево куда можeте ићи

6 ч

0

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима