Дрес Тијане Бошковић на лицитацији продат за 2.000 евра: Новац иде удружењу 'Ведар осмијех'

Аутор:АТВ редакција
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Потписани дрес једне од најбољих свјетских одбојкашица Тијане Бошковић продат је на лицитацији за 2.000 евра, а износ је уплаћен Удружењу родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју "Ведар осмијех" из њене родне Билеће.
Дајана Алексић из Завичајног клуба Билећана у Србији, изјавила је Срни да је дрес купила жена из Смедерева која живи у Њујорку, а велики је поштовалац чувене Билећанке.
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"Она је учинила диван гест - уплатила је и више него што је излицитирано `Ведром осмијеху`", рекла је Алексићева.
Она је додала да ће дрес са бројем 18, у којем се Бошковићева прославила, бити урамљен, заштићен стаклом и лично уручен породици у Смедереву.
Алексићева је нагласила да Удружење "Ведар осмијех" окупља око 60 штићеника, којима ће новац много значити.
Истакла је и да прослављена одбојкашица константно помаже Билећу, те је и сама "Ведром осмијеху" прије неколико година уручила драгоцјену донацију у новцу.
"Недавно су у Билећи лицитиране Тијанине патике, тако да ово није прва акција којом је помогла `Ведар осмијех`. Она помаже многа друга удружења и појединце у Билећи", рекла је Алексићева.
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Алексићева је подсјетила да је у Билећи активан Одбојкашки клуб "Херцеговац", из којег је Тијана Бошковић почела свој пут ка свјетском врху.
Она је напоменула да је Завичајни клуб Билећана у Србији само у 2026. години реализовао низ акција за Билећу, наводећи да су уручили пакете помоћи монахињи Христини у манастиру Корита, новчану донацију за обнову Храма Пресвете Богородице у Хоџићима.
"Прије петнаестак дана донирали смо велики број књига школској библиотеци Гимназије у Билећи, имали смо ову акцију са дресом... Стално имамо акције које помажу Билећи", рекла је Алексићева.
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Посљедњу онлајн аукцију иницирао је Завичајни клуб Билећана у Србији, а Алексићева је подсјетила и да је на традиционалном сијелу у Београду у новембру 2023. године, лицитиран Тијанин дрес, а средства су тада упућена билећком Удружењу "Свети Вукашин".
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