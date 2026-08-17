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Нападач из Серије А се замало утопио, хеликоптером превезен у болницу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:04

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Јаел Трепи
Фото: Инстаграм

Француски нападач Јаел Трепи који игра у Италији за Каљари налази се на интензивној њези након што је хеликоптером превезен у болницу послије инцидента на базену.

Све се догодио током слободног дана, послије утакмице италијанског Купа у петак.

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Сардинијски лист "Унионе Сарда" јутрос је објавио:

"Несрећа се догодила током послијеподнева, када је млади нападач изгубио свијест".

Додаје се да је Трепи у болници "обавио све потребне претраге, које су, срећом, биле негативне".

Италијански национални лист "Ла Република" наводи да Трепи не зна пливати те да је завршио у дубљем дијелу базена у вили на луксузном подручју Коста Смералда.

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Каљари се јутрос огласио саопштењем:

"Каљари Калчо објављује да је играч Јаел Трепи тренутно хоспиталисан у Цивилној болници Сантисима Анунциата у Сасари, гдје се налази на интензивној њези".

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Тагови :

Каљари

Јаел Трепи

утапање

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