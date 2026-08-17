Нападач из Серије А се замало утопио, хеликоптером превезен у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Француски нападач Јаел Трепи који игра у Италији за Каљари налази се на интензивној њези након што је хеликоптером превезен у болницу послије инцидента на базену.
Све се догодио током слободног дана, послије утакмице италијанског Купа у петак.
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Сардинијски лист "Унионе Сарда" јутрос је објавио:
"Несрећа се догодила током послијеподнева, када је млади нападач изгубио свијест".
Додаје се да је Трепи у болници "обавио све потребне претраге, које су, срећом, биле негативне".
Италијански национални лист "Ла Република" наводи да Трепи не зна пливати те да је завршио у дубљем дијелу базена у вили на луксузном подручју Коста Смералда.
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Каљари се јутрос огласио саопштењем:
"Каљари Калчо објављује да је играч Јаел Трепи тренутно хоспиталисан у Цивилној болници Сантисима Анунциата у Сасари, гдје се налази на интензивној њези".
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