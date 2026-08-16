Роналдо објавио када вјероватно завршава каријеру

Аутор:АТВ редакција
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Капитен Ал Насра и португалски фудбалски репрезентативац Кристијано Роналдо наговијестио је могућност да би могао да заврши играчку каријеру на крају сезоне 2026/2027, пренио је данас, 16. августа, шпански Ас.
Роналдо (41) има уговор са Ал Насром до 30. јуна 2027. године.
"Испланирао сам потпуно своју будућност. Ово ће вјероватно да буде моја посљедња сезона у фудбалу и желим да иза себе оставим велико насљеђе", изјавио је Роналдо у интервјуу за америчко издање часописа Вог, преноси Танјуг.
Роналдо је у Ал Наср стигао почетком 2023. године, а прије тога је играо за Манчестер јунајтед, Јувентус, Реал и лисабонски Спортинг.
"Има толико ствари које ће да ме окупирају када се повучем са терена да је тешко издвојити само једну. Фудбал може да остави велику празнину, па је потребно да је попуним разним садржајима. Биће забавно - желим да више уживам, путујем и играм падел, који обожавам. Желим и даље да уживам у ономе што сам постигао и што смо постигли заједно, јер иза тога стоји 25 година пуних одрицања", рекао је португалски фудбалер.
Роналдо је за репрезентацију Португала постигао 146 голова на 233 меча.
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