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Албанац провоцирао групу од неколико десетина Срба, овакву реакцију очигледно није очекивао

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 18:49

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Албанац провоцирао Србе
Фото: Screenshot / X

Један Албанац објавио је на платформи Икс снимак на ком се види како покушава да испровоцира групу од неколико десетина Срба говорећи им на лошем енглеском "Косово је Албанија".

Није познато какву је реакцију очекивао, али оно што га је дочекало сигурно није.

Наиме, група од неколико десетина Срба који су чекали на укрцавање у авион за Београд на једном од париских аеродрома, гдје је снимак настао, није му посветила ни трунку пажње.

Он је, ипак, објавио снимак представљајући га као свој тријумф.

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"Потребан је одређени број хијена да би изазвале лава, али то сигурно не може бити само њих 20 или 30", написао је дотични Албанац.

Очигледно, овај "лав" није представљао никакву пријетњу за наше земљаке, који су га третирали на једини начин на који је и заслужио - потпуним игнорисањем.

А што се коментара на његову објаву тиче... Па, рецимо само да се ни ту није провео како је очекивао, пошто је већина осудила његову провокацију "људи који су цивилизовано стајали у реду".

Погледајте како је изгледао овај покушај провокације:

(Телеграф)

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Тагови :

Албанија

Србија

Провокација

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