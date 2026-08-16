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Преминуо познати доктор из Тополе Горан Ђорђевић

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 15:17

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Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

У Тополи је 11. августа преминуо доктор Горан Ђорђевић, дугогодишњи радник Дома здравља “Свети Ђорђе” и вијећник за област здравствене и социјалне заштите.

Доктор Горан Ђорђевић је око седамнаест година обављао функцију директора Дома здравља у Тополи а био је и одборник у Скупштини општини Топола, замјеник предсједника општине, а у посљедњих пар година и члан актуелног општинског вијећа.

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Његов одлазак представља ненадокнадив губитак за читаву општину Топола, Дом здравља, његове колеге и пацијенте којима је посвећено и несебично пружао помоћ.

Доктор Ђорђевић сахрањен је на гробљу на Опленцу, а 13. август у општини Топола био је проглашен за Дан жалости.

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Тагови :

Доктор Горан Ђорђевић

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Општина Топола

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