Ухапшен нападач на трудницу: Ножем насрнуо на ванбрачну партнерку

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је ухапсила Д. С. (33) који је у Младеновцу ножем повриједио трудну партнерку С. Ђ. (30), иако му је раније изречена мјера забране приласка.
Нападачу је одређено задржавање до 48 часова, а на терет му се ставља кривично дјело тешко убиство у покушају. Према незваничним информацијама, он је аутомобилом дошао до куће у којој се налазила његова ванбрачна супруга и задао јој више убода ножем по тијелу, након чега је побјегао.
Подсјећамо, осумњиченом је прије десетак дана одређена хитна мјера забране приласка због претњи, која је касније продужена на 30 дана. Упркос томе, он је упао у кућу и напао жену. Повријеђена трудница је, према незваничним информацијама, ван животне опасности и задобила је површинске ране.
Полиција и надлежно тужилаштво обавили су увиђај на лицу мјеста и прикупили све доказе како би биле утврђене све околности овог напада. Осумњичени ће у законском року бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.
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