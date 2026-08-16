Амиџић: Суљагић "исисавао" новац из Меморијалног центра Поточари

Аутор:АТВ редакција
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Директор Меморијалног центра Поточари Емир Суљагић је извлачио новац из овог центра и нека одговори институцијама и бошњачком народу, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Треба да каже гдје је "исисавао" новац и то питање је болно за Бошњаке", навео је Амиџић.
Амиџић истиче да је Суљагић склон манипулацијама.
"Он је за мене маргиналан лик, али он ради и остварује приходе у Републици Српској и прикрива то што ради. Живи у Републици Српској, а вријеђа је. Очигледно је радио одређен ствари фиктивно", нагласио је Амиџић.
Амиџић подсјећа да је Меморијални центар један од ријетких који добије све што тражи од институција БиХ.
"Мене напада јер је напад најбоља одбрана. На уцјене не пристајем. Може трошити новац који добије из буџета и ништа више од тога. Све мора бити легално, а нека објасни какве је злоупотребе вршио", јасан је Амиџић.
Каже да се Суљагић понаша као да је недодирљив.
"Поручјем ми да не може он писати буџет БиХ док год сам ја министар финансија и док се све ради по закону. Што је сад поднио кривичну пријаву против мене, што није прије, већ сад се сјетио", каже Амиџић за РТРС.
Истиче да је очигледно да је мјесто страдања бошњачког народа искориштено на такав начин да се појединци обогате.
"И то бошњачки народ мора да види. Поштујем сваки жртву. У правилу ни један институција не добије из буџета све што тражи, само Меморијални центар управо због осјетљивости те приче. И "Мајке Сребренице" треба да питају шта се то дешава и како су извлачили новац", навео је Амиџић.
Коментарисао је и најновији случај Комисије за очување националних споменика и питање члана из Републике Српске Анђелине Ошап Гаћановић.
"Одлука Предсједништва БиХ оспорена је српским ветом, а НСРС је тај вето потврдила. Не може Бећировићев шеф кабинета да смјењује српске кадрова. Ошап Гаћановић је у петак добила плату", јасан је Амиџић.
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