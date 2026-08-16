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Шпирић: Нове технологије и старе заблуде

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 09:51

Коментари:

9
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Фото: SRNA

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић тврди да Централна изборна комисија БиХ у освит изборне кампање уводи потпуну конфузију, нове технологије и старе заблуде.

"Опозиција је у заблуди јер мисли да ће добити изборе без програма и визије, а нове технологије им служе како би изборни резултат на неки начин био прописан и они били побједници. У новим технологијама можда има нешто ново, док у опозицији нема. Технологија нова, опозиција стара. Ову опозицију интегрише само пораз", рекао је Шпирић Срни.

Он тврди да у овом неорганизованом изборном процесу нису у центру пажње бирачи, нити да им се олакша да остваре своје демократско право.

"Компликованим начином гласања и измјенама упитним са аспекта законитости они уводе сумњу да преко скенера погодују онима који никада не побјеђују на изборима. СНСД-у су и даље битни искључиво бирачи, те програм који 20 година спроводимо у складу с њиховим хтијењима и интересима Републике Српске", рекао је Шпирић.

Он очекује да ће авантура звана нове технологије само додатно закомпликовати стање након избора и то захваљујући ЦИК-у који, како је рекао, очигледно не зна шта ради.

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Тагови :

Никола Шпирић

ЦИК БиХ

Избори 2026

Република Српска

изборне технологије

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