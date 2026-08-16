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Додик: Улагање у породицу, борце и младе гарантује развој Српске

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 09:30

Коментари:

21
Додик: Улагање у породицу, борце и младе гарантује развој Српске
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик нагласио је да се протекле седмице видјело да Република Српска иде напријед онда када води рачуна о породици, борцима, спорту и младима.

"Донијели смо подршку родитељима кроз суфинансирање продуженог боравка за дјецу тамо гдје школски капацитети нису довољни, јер је обавеза Републике Српске да буде ослонац породици и да помаже људима у свакодневном животу", додао је Додик.

Он је навео да је настављена и политика поштовања према онима који су стварали Српску, да су увећана примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, а да исплата иде по новим основицама.

"СНСД је увео борачки додатак и отворио пут јачању финансијских права бораца, а наша обавеза остаје да економски раст Републике Српске буде нераскидиво везан за раст права борачке популације", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је у ретроспективи протекле седмице навео да је на понос свих, Фудбалски клуб "Борац" показао карактер, снагу и побједнички дух и изборио пролаз даље.

"Такве побједе радују цијелу Републику Српску, јер спорт увијек носи енергију заједништва, самопоуздања и вјере да можемо више", додао је Додик.

Он је подсјетио да је у Добоју одржан рукометни турнир који је још једном потврђено колико спорт значи за углед Републике Српске, за окупљање младих и за промоцију правих вриједности - рада, дисциплине, такмичења и поштовања.

"Када улажемо у породицу, поштујемо борце и радујемо се успјесима наших спортиста, онда знамо да Република Српска иде добрим путем", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Борци Републике Српске

породица

Коментари (21)

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