Додик: Улагање у породицу, борце и младе гарантује развој Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:21
Предсједник СНСД-а Милорад Додик нагласио је да се протекле седмице видјело да Република Српска иде напријед онда када води рачуна о породици, борцима, спорту и младима.
"Донијели смо подршку родитељима кроз суфинансирање продуженог боравка за дјецу тамо гдје школски капацитети нису довољни, јер је обавеза Републике Српске да буде ослонац породици и да помаже људима у свакодневном животу", додао је Додик.
Он је навео да је настављена и политика поштовања према онима који су стварали Српску, да су увећана примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, а да исплата иде по новим основицама.
"СНСД је увео борачки додатак и отворио пут јачању финансијских права бораца, а наша обавеза остаје да економски раст Републике Српске буде нераскидиво везан за раст права борачке популације", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је у ретроспективи протекле седмице навео да је на понос свих, Фудбалски клуб "Борац" показао карактер, снагу и побједнички дух и изборио пролаз даље.
"Такве побједе радују цијелу Републику Српску, јер спорт увијек носи енергију заједништва, самопоуздања и вјере да можемо више", додао је Додик.
Он је подсјетио да је у Добоју одржан рукометни турнир који је још једном потврђено колико спорт значи за углед Републике Српске, за окупљање младих и за промоцију правих вриједности - рада, дисциплине, такмичења и поштовања.
"Када улажемо у породицу, поштујемо борце и радујемо се успјесима наших спортиста, онда знамо да Република Српска иде добрим путем", истакао је Додик.
Иза нас је седмица у којој смо показали да Република Српска иде напријед онда када води рачуна и о породици, и о борцима, и о спорту, и о младима. Донијели смо подршку родитељима кроз суфинансирање продуженог боравка за дјецу тамо гдје школски капацитети нису довољни, јер је… pic.twitter.com/WSPJGnN0Jc— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 16, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
10 ч0
Друштво
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Друштво
11 ч0
Република Српска
1 д13
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Тренутно на програму