Земљотрес код Челинца

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 2,6 по рихтеру погодио је Челинац, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
"Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода земљотрес је лоциран у 4.48 часова по локалном времену", истакли су у саопштењу.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 1 min 49 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 16, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/45zEjVWtcc
Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.
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