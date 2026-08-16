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Земљотрес код Челинца

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 09:54

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Земљотрес код Челинца
Фото: Screenshot/X

Земљотрес јачине 2,6 по рихтеру погодио је Челинац, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

"Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода земљотрес је лоциран у 4.48 часова по локалном времену", истакли су у саопштењу.

Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Земљотрес

Челинац

Рихтерова скала

РХМЗ

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