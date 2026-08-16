Снијег усред августа: Док се Европа пржи, у овом кутку пале пахуље

Аутор:АТВ редакција
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Док се велики дио Европе суочава са високим температурама и врелим љетним данима, у једном њеном кутку је потпуно другачија слика.
На арктичком архипелагу Свалбард, на крајњем сјеверу, забиљежен је снијег, што је још један подсјетник колико се временске прилике на сјеверу Европе разликују од оних у остатку континента.
Свалбард се налази између норвешког копна и Сјеверног пола, а највеће насеље, Лонгјирбуен, налази се на острву Спицберген. Иако је август дио кратког арктичког љета, сњежне падавине у овом подручју нису незамисливе због специфичне климе и близине Арктика.
Временске прилике на Свалбарду посљедњих деценија, међутим, пролазе кроз велике промјене. Званични подаци показују да је број дана са сњежним покривачем на подручју аеродрома Свалбард смањен у односу на раније периоде.
Арктички архипелаг истовремено важи за једно од подручја свијета које се најбрже загријава. Промјене температуре већ имају видљиве посљедице на глечере и сњежни покривач, а током претходних година забиљежена су и рекордна топљења леда.
Због тога призор снијега у августу на Свалбарду јесте упечатљив, али сам по себи не представља необичну појаву за овај дио свијета, преноси 24седам.
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