Трамп: Доста је било помјерања сатова

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп позвао је данас Сенат САД да донесе закон о престанку помјерања сатова током промјене љетњег и зимског рачунања времена.
"Сенат мора што прије да гласа о закону о престанку помјерања сатова. Више сунца касније у току дана је боље, укључујући и борбу против криминала", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth social.
Како је додао, још је важније да не буде више "смијешног" помјерања сатова и часовника два пута годишње, са свим поремећајима и хаосом које то изазива.
"Урадите то коначно", закључио је Трамп.
Конгрес САД је први пут увео љетно рачунање времена 1918. године, током Првог свјетског рата, због уштеде горива и дужег коришћења дневног свјетла.
Та мјера је укидана и поново враћана током Другог свјетског рата.
Ипак, америчке државе Хаваји и Аризона, као и прекоморске територије Порторико, Гуам и Америчка Самоа не помејрају сат, већ су стално на тзв. стандардном времену, пише Танјуг.
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