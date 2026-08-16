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Трамп: Доста је било помјерања сатова

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 08:23

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп позвао је данас Сенат САД да донесе закон о престанку помјерања сатова током промјене љетњег и зимског рачунања времена.

"Сенат мора што прије да гласа о закону о престанку помјерања сатова. Више сунца касније у току дана је боље, укључујући и борбу против криминала", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth social.

Како је додао, још је важније да не буде више "смијешног" помјерања сатова и часовника два пута годишње, са свим поремећајима и хаосом које то изазива.

"Урадите то коначно", закључио је Трамп.

Конгрес САД је први пут увео љетно рачунање времена 1918. године, током Првог свјетског рата, због уштеде горива и дужег коришћења дневног свјетла.

Та мјера је укидана и поново враћана током Другог свјетског рата.

Ипак, америчке државе Хаваји и Аризона, као и прекоморске територије Порторико, Гуам и Америчка Самоа не помејрају сат, већ су стално на тзв. стандардном времену, пише Танјуг.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

љетно рачунање времена

зимско рачунање времена

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