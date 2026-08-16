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Аустријски бајкер покосио жену из БиХ, реанимирана је на лицу мјеста

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 08:30

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Саобраћајна полиција Горње Аустрије саопштила је данас да је синоћ на путу Б139 дошло до незгоде у којој је теже повријеђена држављанка Босне и Херцеговине.

Како преносе медији, њу су морали реанимирати на лицу мјеста.

Све се десило синоћ око 22:05, када је 21-годишњак из Трауна својим мотоциклом ишао у правцу Линца.

Није видио да жена прелази пут

Истовремено, 70-годишња држављанка БиХ, настањена у овој области Трауна, прелазила је пут Б139. У том моменту долази до удеса, јер је бајкер није видио. Пјешакињу је ударио десни предњи дио мотоцикла, одбацивши је на ливаду. И бајкер је пао са мотоцикла и клизио низ пут неклико метара.

Међутим, држављанка БиХ је била у изузетно тешком стању тако да су је медицинари их хитне помоћ морали реанимирати на лицу мјеста. Када су успјели да је стабилизиују, превезена у Универзитетску болницу Кеплер. Нема информација о њеном тренутном стању.

И бајкер је задобио повреде неутврђеног степена и он је превезен у болницу у Линцу, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Повријеђен пјешак

Аустрија

мотоциклиста

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