Неколико путника страдало у превртању аутобуса

Аутор:АТВ редакција
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Рано јутрос преврнуо се путнички аутобус на аутопуту М3 у Мађарској који се кретао ка Њиређхази, а према званичним подацима неколико особа је изгубило животе.
Припадници спасилачких служби који су на лицу мјеста ушли су у возило кроз прозоре и континуирано спасавају путнике, преноси портал index.hu.
Према полицијским подацима, у туристичком аутобусу било је педесет седам путника и два возача.
Портпарол полиције је рекао да је затворен дио ауто-пута на којем се догодила несрећа због обављања увиђаја, а саобраћај се преусмерава код Мезекерештесу.
Одјељење за управљање ванредним ситуацијама објавило је рано јутрос да су ватрогасци до сада спасили тридесет пет људи из аутобуса, али неколико путника је остало заробљено испод возила, пише Танјуг.
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