Благојевић: Трамп повећао приходе домаћинстава за 10.000 долара годишње

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић изјавио је да је предсједник САД Доналд Трамп донио повећање прихода домаћинстава за 10.000 долара годишње.
- За вријеме Трампа средњи приход домаћинства порастао је са 78.000 долара на 88.000 долара. Да цитирам Дика Мориса, бившег политичког савјетника Била Клинтона - "Трамп је ставио 10.000 долара у џепове бирача" - објавио је Благојевић на Иксу.
Он је додао да социјалисти који воде Демократску странку желе то да опорезују.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
12 ч0
Србија
12 ч0
Регион
12 ч0
Хроника
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Најновије
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Тренутно на програму