Благојевић: Трамп повећао приходе домаћинстава за 10.000 долара годишње

- За вријеме Трампа средњи приход домаћинства порастао је са 78.000 долара на 88.000 долара. Да цитирам Дика Мориса, бившег политичког савјетника Била Клинтона - "Трамп је ставио 10.000 долара у џепове бирача" - објавио је Благојевић на Иксу.

Он је додао да социјалисти који воде Демократску странку желе то да опорезују.

(Срна)