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Благојевић: Трамп повећао приходе домаћинстава за 10.000 долара годишње

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 18:56

Коментари:

2
Род Благојевић
Фото: АТВ

Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић изјавио је да је предсједник САД Доналд Трамп донио повећање прихода домаћинстава за 10.000 долара годишње.

- За вријеме Трампа средњи приход домаћинства порастао је са 78.000 долара на 88.000 долара. Да цитирам Дика Мориса, бившег политичког савјетника Била Клинтона - "Трамп је ставио 10.000 долара у џепове бирача" - објавио је Благојевић на Иксу.

Он је додао да социјалисти који воде Демократску странку желе то да опорезују.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Род Благојевић

Доналд Трамп

Коментари (2)

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