Додик: Размотрити и забрану уласка у Српску Михаелу Мартенсу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да су лажи које су годинама пласиране о Србима и Републици Српској учиниле живот људима много тежим него што би био да нису тако безочно сатанизовани, а да је многе пакости, опијен мржњом, нанио и Михаел Мартенс.
"Зато много боље од осталих разумијемо колико злобе је уткано у реченицу: `Како можемо помоћи да се убије што више Руса?`", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је напоменуо да су српски и руски народ највећи страдалници 20. вијека и да је жртва коју су поднијели за своју, али и слободу других немјерљива.
"Радовати се и позивати на убијање припадника руског народа могу само изопачени умови. Исконска мржња Мартенса према Русима је толика да није важно ко их убија, већ да буду убијени", истакао је Додик.
Додик је додао да Мартенс се не може звати новинаром, да се такви не могу описати ниједним атрибутом својственим људима.
"Треба размотрити однос Републике Српске према Михаелу Мартенсу. Једна од могућих опција је и забрана уласка у Српску", сматра Додик.
Њемачки новинар Мартенс је 8. августа на конференцији за новинаре украјинског предсједника Владимира Зеленског и предсједника Србије Вучића у Београду питао шта европске земље могу да ураде да "помогну да се убије више Руса".
Лажи које су годинама пласиране о Србима и Републици Српској учиниле су живот људимa много тежим него што би биo да нисмо тако безочно сатанизовани.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 15, 2026
Многе пакости, опијен мржњом, нанио је и Михаел Мартенс.
Зато много боље од осталих разумијемо колико злобе је уткано у реченицу:…
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